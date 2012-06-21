Рівно рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбувся саміт керівників держав «нормандської четвірки» (України, Росії, Франції та Німеччини).

У річницю лідерів держав нормандської четвірки МЗС України виступило із заявою, у якій звинуватило російську сторону в блокуванні домовленостей президентів України і Російської Федерації.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на заяву МЗС України.

«Через штучне блокування роботи ТКГ на політичному треку відсутнє просування в обговоренні робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року», – сказано у заяві.

Міністерство закордонних справ України також закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень, прийнятих у межах «нормандського формату».

«Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що виконання домовленостей лідерів Н4, як й усього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та відновлення миру на українському Донбасі.

«Українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування та здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища і покращання загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту. Зазначені ініціативи України, як і пропозиції щодо активізації наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування для полегшення становища мирних мешканців дотепер залишаються без належної реакції російської сторони», – додали в МЗС.

Україна також підтвердила свою готовність надалі працювати в рамках "Нормандського формату".

Разом з тим, Президент України Володимир Зеленський теж прокоментував річницю Паризького саміту.

"Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо", - написав глава держави.