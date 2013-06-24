Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної схвалила проєкт адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік для представлення стороні НАТО. Усі зміни розроблено з урахуванням умов повномасштабного вторгнення росії, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.

«Адаптована РНП максимально стисла та практична, сфокусована на реформах у секторі безпеки і оборони. У демократичних трансформаціях чітко зафіксовано посилання на завдання, які Україна виконує на шляху європейської інтеграції. Ми провели хорошу внутрішню роботу, ґрунтовні консультації зі штаб-квартирою НАТО. Союзники позитивно оцінили підхід, який ми запропонували, й дали узагальнені рекомендації до проєкту, які врахувала комісія»,— зазначила Ольга Стефанішина.

Проєкт містить п’ять базових розділів: політичні та економічні, оборонні та військові, ресурсні, питання безпеки та правові питання. У частині політичних реформ, зокрема щодо трансформації державного управління, підвищення прозорості та сприяння інклюзивному політичному процесу адаптована РНП скоординована та гармонізована з порядком денним реформ уряду для початку переговорів з ЄС про вступ.

Ключові зусилля буде сконцентровано на таких напрямах: ефективний демократичний цивільний контроль над силами безпеки та оборони; забезпечення доброчесності, прозорості, підзвітності в секторі безпеки та оборони; трансформація оборонної політики та планування; модернізація систем управління та контролю; вдосконалення системи стратегічних комунікацій; цифрова трансформація, кібербезпека, інформаційна безпека та обмін інформацією; трансформація оборонної промисловості та впровадження сучасних технологій; управління ресурсами; розширення можливостей у сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів/ветеранок війни.