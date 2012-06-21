Вололимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

У бібліотеці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з’явився надсучасний суперсканер. Тепер усі унікальні книги, значна частина яких є лише у цьому виші, зберігатимуться у цифровому форматі.

Такий подарунок університету зробили спонсори харківського ІТ-кластера, які допомогли придбати супер обладнання на прохання керівництва області. Адже Президент України Володимир Зеленський під час відвідання Харківщини на початку осені нинішнього року доручив саме керівництву облдержадміністрації вирішити проблему із забезпеченням бібліотеки сучасним обладнанням. Про потребу такого устаткування йому розповіли під час знайомства глави держави з цим вищим навчальним закладом.

Приймаючи цінний подарунок, який передали закладу очільник області Олексій Кучер та посланець ІТ-кластера Роман Катеринчик, ректор університету Василь Тацій подякував за допомогу освітянам і зазначив, що

суперсканер має дуже важливе значення, як для викладачів, так і студентів. За його словами, цей сучасний пристрій хоч і невеликий, але здатен на дива. Завдяки сканеру значно просунеться вперед уся бібліотечна робота, від чого виграє не лише навчальний заклад, а й уся правова наука та держава.