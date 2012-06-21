Державний газодобувний холдинг «Укргазвидобування» у 2017 році планує збільшити власний видобуток газу на 0,4—0,6 мільярда кубометрів і так вийти на запланований обсяг власного видобутку 15 мільярдів кубів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Укргазвидобування», за повідомленням УНІАН, з минулого тижня досягло щодобового обсягу видобутку газу 41 мільйон кубометрів на добу, що дасть змогу вийти на заплановану планку у 2017 році у вже зазначеному обсязі.
На думку Володимира Гройсмана, це приклад того, що треба робити для формування справжньої незалежності країни, хоча «шлях до енергонезалежності непростий». З огляду на те, наскільки Україну було прив’язано до енергоносіїв з Росії в усіх секторах енергетики, цей шлях не пройти за кілька місяців. «Але енергетична незалежність — це одна з ключових складових незалежності України як держави, тому ми послідовно рухатимемося вперед», — запевнив Прем’єр.