Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України презентує основні досягнення, яких вдалося досягти за рік діяльності Уряду.

«Перший рік роботи нового Уряду проходив в умовах поширення пандемії COVID-19 та безпрецедентних викликів. Одним із ключових завдань Мінекономіки були підтримка бізнесу та його адаптація в умовах карантину, збереження робочих місць і купівельної спроможності населення, забезпечення безперебійного експорту на зовнішні ринки. В тісній міжурядовій співпраці Мінекономіки доклало максимум зусиль, щоб подолати кризу та створити умови для відновлення національної економіки», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Зокрема, ключовими досягненнями Мінекономіки за рік роботи Уряду є:

1. Підтримка бізнесу: профінансовано 22,7 млрд за програмою «5-7-9» та 4,7 млрд за карантинними програмами.

Мінекономіки постійно розширює і вдосконалює програму з кредитування малого та середнього бізнесу «5-7-9», щоб державну підтримку отримало широке коло підприємців. Зокрема, одне з останніх вдосконалень - це збільшення максимально допустимої державної допомоги для підприємців з 200 тис. до 400 тис. євро. Також було запроваджено новий інструмент – портфельні кредитні гарантії, що спростив доступ до фінансів для малого та середнього бізнесу.

Також було реалізовано 3 нові програми підтримки бізнесу під час посиленого карантину (допомога ФОПам і працівникам 8 тис, допомога роботодавцям, компенсація ЄСВ).

2. Робочі місця: збережено 500 тисяч та працевлаштовано близько 600 тисяч осіб

Мінекономіки вдалося зберегти стабільну ситуацію на ринку праці через надання допомоги по частковому безробіттю під час карантину та працевлаштуванню людей через центри зайнятості. Також підприємці змогли зберегти робочі місця для своїх працівників завдяки спрощеним і пришвидшеним процедурам отримання фінансової допомоги.

3. «Промисловий безвіз»: проведено масштабну підготовчу роботу до укладання угоди

Вже проведено 16 онлайн засідань попередньої оціночної місії експертів ЄС щодо готовності української інфраструктури якості до укладання Угоди АСАА. Комплексний процес укладання «Промислового безвізу» відбувається за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Одразу після успішного визнання від ЄС щодо перших трьох секторів, успішна практика буде розповсюджена на всі інші види промисловості.

4. Перезавантаження підтримки АПК: аграріям нараховано 4 млрд грн, впроваджено нові напрямки – агрострахування та зрошення

Перезавантаження державної підтримки АПК базується на трьох принципах – прозорості, прогнозованості та справедливості. На законодавчому рівні зафіксовано ключові напрями підтримки АПК, серед яких акцент на підтримці фермерів та сімейних фермерських господарств. Також на 2021 рік додатково до основних програм розроблено низку нових економічно-ефективних програм, які матимуть попит серед аграріїв у зв’язку з близьким відкриттям ринку землі.

5. Приватизація: розблоковано велику приватизацію, а дохід від малої склав понад 2,5 млрд грн при річному плані у 400 млн грн

Не зважаючи на карантинні обмеження мала приватизація принесла у 6 разів більше доходу, ніж було заплановано. Розблокування великої приватизації у 2021 році дозволить не тільки збільшити бюджетні надходження у 12 млрд грн, а і залучити фахове, ефективне та прозоре управління на державні підприємства.

6. Інвестклімат: розширено й вдосконалено стимули для притоку інвестицій («інвестняні», ДПП, індустріальні парки)

Для збільшення обсягу інвестицій в Україну важливими є наявність інвестиційних стимулів і інструментів державної підтримки. Наприкінці 2020 року був ухвалений закон, який стимулюватиме реалізацію великих інвестиційних проектів, зокрема, інвестори отримають державну підтримку проектів з обсягом інвестицій понад 20 млн євро. Також 2020 році була напрацьована потужна законодавча база для розвитку державно-приватного партнерства та підписані перші великі концесійні договори щодо морських портів на загальну суму у 3,7 млрд грн. Ще одним важливий інструмент залучення інвесторів – індустріальні парки. Наразі до Реєстру індустріальних парків включено 46 об’єктів, проте деякі з них існують лише на папері. Міністерство розробило законопроект, який дозволить створити потужну сучасну мережу промислових парків в кожному регіоні України.