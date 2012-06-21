Україна закликає японський уряд до активізації співпраці в економічній сфері та пропонує долучитися до спільної реалізації великих вітчизняних інфраструктурних проектів. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Шигекі Сумі.
Глава вітчизняного уряду подякував за всебічну політичну підтримку України зокрема в частині обстоювання нашої територіальної цілісності, за участь Японії у проектах з подолання наслідків російської агресії й надання фінансової допомоги для проведення реформ, а також за увагу японського бізнесу до нашої держави. У цьому контексті як приклад позитивної взаємодії в цій галузі було зазначено, що делегації японської федерації бізнесу «Кейданрен» і Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» в травні-червні цього року відвідали Київ і провели переговори з українськими партнерами. За словами Володимира Гройсмана, це, безперечно, сприятиме розвитку інвестиційної співпраці двох країн і стимулюватиме торговельні відносини. Тим більше, що товарообіг між державами з початку року зріс на понад 40%.
«Ми вдячні за ті програми, які ви здійснюєте в Україні особливо з огляду на те, що цей рік — Рік Японії в Україні. Можемо перераховувати програми, які ми реалізовуємо разом, тому хотів би ще подякувати за системну підтримку України, — цитує слова глави українського уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Ми високо цінуємо нашу двосторонню співпрацю у різних галузях і реалізацію проектів, дуже важливих для України». До слова, у середу Кабінет Міністрів затвердив план заходів проведення Року Японії в Україні.
Шигекі Сумі зазначив, що Японія зацікавлена в спільних проектах, зокрема в енергетичній та інфраструктурній галузях, у продовженні проектів з радіаційної безпеки та в участі в реалізації стратегії реформування державних банків. Окремо він висловив підтримку Японією системних реформ, ініційованих останнім часом українським урядом.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»