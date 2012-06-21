Один із пріоритетних напрямів формування державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю для уряду — реформування системи забезпечення цих людей технічними та іншими засобами реабілітації. На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр Павло Розенко, головуючи на засіданні ради у справах осіб з інвалідністю, в якій взяли участь представники уряду та громадськості.
«За підсумками 2018 року понад 150 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями та дітей з інвалідністю на підставі укладених договорів з органами соціального захисту населення отримали коштом державного бюджету понад 300 тисяч одиниць індивідуальних засобів реабілітації. Це протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, колісні крісла, спецзасоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, допоміжні засоби для особистого догляду й захисту, особистої гігієни, ходіння, переміщення або переносу, меблі та оснащення», — сказав він, зазначивши, що у 2018 році у державному бюджеті на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації було передбачено видатки в сумі понад 1,1 мільярда гривень, 99% з яких реалізовано за призначенням, повідомляє пресслужба віцепрем’єр-міністра.
«Це підтвердження успішної імплементації нового запровадженого механізму забезпечення осіб з інвалідністю техзасобами реабілітації, який ґрунтується на договірних засадах, ринковій конкуренції та адресному підході щодо задоволення потреб кожної окремої особи з інвалідністю. Так плануємо працювати й надалі», — наголосив урядовець.
Окремо віцепрем’єр-міністр зазначив, що нині на обліку перебуває 1,3 тисячі осіб, які постраждали внаслідок проведення військових дій у зоні ООС і потребують (потребували) забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, зокрема якісним протезуванням.
За словами Павла Розенка, 671 учасникові ООС за останній час здійснено протезування (зокрема 25 бійцям — за кордоном), 33 учасники потребують протезування (одинадцятьом із них розпочато протезування), 397 — забезпечено іншими технічними засобами реабілітації (засобами для пересування, протезно-ортопедичними виробами, спеціальними засобами для самообслуговування тощо).
Він також зазначив, ніде правди діти, що система наразі працює не ідеально, є чимало зауважень, а отже, не всі питання вирішено. Тому владі слід дослухатися до зауважень від представників громадських організацій, які об’єднують людей з інвалідністю із регіонів, про те, чого саме вони насамперед потребують і як зробити так, щоб технічні та ортопедичні засоби реабілітації не залежувалися на складах, а надходили адресно, задовольняючи потреби людей з інвалідністю, зокрема поранених під час проведення ООС, а реформована система реабілітації запрацювала врешті якісно та на повну потужність.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»