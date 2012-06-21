У Запорізькій області ще з 2015 року модернізують мережу професійно-технічних навчальних закладів, враховуючи потреби ринку праці. Зокрема, триває робота щодо об’єднання таких закладів в багатопрофільні центри.
Торік у Мелітополі об’єднали п’ять ПТНЗ у два великі професійно-технічні центри. Проведено відповідну роботу і серед навчальних закладів сільгоспнапряму: Чубарівський і Куйбишевський професійні аграрні ліцеї нині — Чубарівський центр профтехосвіти. На черзі об’єднання трьох професійно-навчальних закладів у Шевченківському районі Запоріжжя: Запорізького машинобудівного вищого професійного училища, Запорізького професійного будівельного та Запорізького професійного торгово-кулінарного ліцеїв.
Триває створення центру швацького мистецтва на базі державного навчального закладу — Запорізького вищого професійного училища моди і стилю. Зокрема, 330 тисяч гривень спрямовано на реалізацію пілотного проекту з модернізації підготовки робітників за професіями «Швачка. Кравець. Закрійник».
На початку цього року підготовлено пропозиції з формування обсягів держзамовлення за професіями загальнодержавного значення. На 2017 навчальний рік планують прийняти на навчання 5704 особи. З них за професіями загальнодержавного значення — 275. Прийом молодших спеціалістів передбачено на 181 бюджетне місце. При цьому заклади профтехосвіти цьогоріч планують випустити 4464 фахівці робітничих професій і 150 молодших спеціалістів, зокрема за професіями загальнодержавного значення — 207.