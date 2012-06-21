За дорученням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана створено робочу групу з питань лібералізації ринку вугілля, яку очолив віце-прем’єр Володимир Кістіон. Таке рішення було ухвалено ще в першій декаді березня під час зустрічі з представниками експертного середовища, на якій обговорювали питання побудови прозорого ринку вугілля як першочергового етапу на шляху до реформування енергетичного сектору. До її завдань належить створення українського ринкового індикатора на енергетичне вугілля, ідентифікація та оцінка можливих переваг і ризиків різних механізмів формування такого індикатора, наголосив Володимир Кістіон на першому засіданні групи.
До наступного зібрання, повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра, слід сформулювати свої зауваження щодо законопроекту. Міненерговугілля, НКРЕКП, НКФРЦП, Секретаріат КМУ мають напрацювати нормативно-правове обґрунтування для укладання публічних двосторонніх угод, а Міненерговугілля — питання біржових торгів та участі в них державних вугледобувних підприємств.