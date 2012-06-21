Про це в інтерв’ю «Урядовому кур'єру» розповів Володимир Вудвуд, який у 90 років зібрав величезну колекцію рецептів народної медицини і ділиться ними з усіма охочими.
На запитання, з чого почалося його оздоровлення, Володимир Вудвуд відповів наступне
— Коли викладав у технікумі й не мав і 40, вичитав рецепт схуднення і відтоді почав стежити за своєю вагою. Важив 92 кілограми, а завдяки цьому методу схуд до 72. Приблизно така вага нині. Для схуднення варив звичайний рис без жиру і солі. Вранці о 8-й з’їдав склянку такого рису натще і до 14.00 нічого не їв і не пив. Дотримувався такої дієти місяць. Переконався: рис вбирає всі внутрішні рідини разом зі шлаками, виводить їх і так чистить організм.
А на запитання, як довгожитель організовує свій ранок, Володимир Вудвуд розповів таке:
«Прокидаюся і одразу не зриваюся з ліжка. Інакше буде велике навантаження на окремі судини, а це дуже шкідливо, особливо для літніх. Ще лежачи в ліжку, роблю невелику розминку з 10 вправ, які активізують організм. Спершу до 30 разів енергійно слід розтерти вуха. На них є біологічно активні точки, пов’язані з усіма органами. Згодом, легенько притискаючи кісточками пальців, масажую очі. Поліпшується кровопостачання, зір — це профілактика очних хвороб. Потім розтираю лоб, інші частини обличчя, роблю круговими рухами масаж живота — від ділянки печінки вгору і далі за годинниковою стрілкою.
Після такої розминки встаю і продовжую ранкову зарядку спеціальними вправами для хребта. Уже 71 рік живу без руки, все навантаження іде на праву, через це викривився хребет. Боліло так, що ходити не міг. Полегшення відчув лише після зарядки. Поступово підібрав для себе вправи, після яких помітив, що в тазостегновому суглобі зникає біль. Сидячи розводив коліна, напружував різні м’язи, доки впорався з нападами болю. Закінчую зарядку дихальною гімнастикою Стрельникової.
Після зарядки йду на кухню і не беруся одразу за ліки — не варто їх вживати натще! Тільки склянку теплої води. А вже потім настає час вживання різних оздоровчих засобів, у мене їх вісім-дев’ять перед сніданком, переважно для профілактики».
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