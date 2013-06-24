Переговори в Женеві першої заступниці держсекретаря США Венді Шерман і заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, присвячені російським безпековим вимогам, тривали понад вісім годин і не здійснили жодних дипломатичних проривів. Судячи з пресконференцій, які окремо провели Шерман і Рябков, зустріч укотре засвідчила непримиренні розбіжності Вашингтона й Москви щодо глобальних безпекових питань і неприйнятність безапеляційних вимог Кремля.

Сергій Рябков проводив риторику, властиву періоду холодної війни, помножену на нахабство хулігана світового рівня. І Москва вимагає, щоб її вимоги було юридично гарантовано.

«Ми б хотіли, щоб на саміті НАТО в Мадриді формулу Бухарестського саміту 2008 року було відкликано і замінено на таку: «Україна та Грузія ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу, — заявив Рябков. За його словами, Москва втомилася вести порожні балачки. — Ми не довіряємо іншій стороні. Нам потрібні залізобетонні юридично значущі гарантії зі словами «повинні», «зобов’язані» ніколи не ставати членами НАТО. Це питання національної безпеки Росії».

Проте, як заявила на пресконференції Венді Шерман, вона категорично відкинула цю імперську позицію, назвавши її неприйнятною для США: «Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть взаємодіяти зі Сполученими Штатами. І не ухвалюватимемо рішень ні про Україну без України, ні про Європу без Європи, ні про НАТО без НАТО».

Вона заявила, що зустріч із представником РФ не дала відповіді на головне запитання: чи готова Росія розпочати відведення своїх військ від українського кордону до місць їхньої постійної дислокації. «Не думаю, що ми знаємо відповідь», — констатувала Шерман. Схоже, американську делегацію не переконали запевнення Рябкова, які він повторив і під час спілкування з журналістами, що Росія «не має наміру нападати на Україну». Венді Шерман наголосила, що в такому разі росіяни мали б довести справою відсутність агресивних намірів, «розпочавши деескалацію та повернувши військових у казарми».

Варто очікувати, що Кремль оприлюднить свій нахабний ультиматум і під час засідання Комісії Росія — НАТО, яке розпочинається сьогодні у Брюсселі. І мабуть, у відповідь Альянс повторить тезу про незмінність своєї політики відкритих дверей і право кожної країни на вступ.