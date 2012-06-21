Арешт окружним судом Амстердама акцій компанії оператора газопроводу «Блакитний потік» — «Блю Стрім Пайплайн», які належать російському Газпрому, підтвердили у НАК «Нафтогаз України».
«Є таке, — іронічно написано на сторінці компанії у Фейсбуці. — Кажуть, люди скаржаться, що ми начебто прагнемо задушити їхню компанію. Заарештовуємо активи, західні банки не дають фінансування, доводиться позичати у російських пенсіонерів. Воно нам треба? Виплатіть же борг, і все». Тут ідеться про виграшну для України справу в Стокгольмському арбітражі. Крім того, в НАК «Нафтогаз України» нагадали колишнім російським партнерам про виплату щоденної пені обсягом півмільйона доларів, які додаються до 2,56 мільярда доларів приписаних судом виплат.
Газпром оскаржує в судах Швейцарії, Нідерландів і Великобританії дії НАК з приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу. А його дочірні компанії приховують частку капіталу Газпрому в своїх активах. Загалом, повідомляє Укрінформ, суди заарештували активи Газпрому в Швейцарії, Великобританії та Голландії.