Департамент з питань помилування Адміністрації Президента України не розглядає справ осіб для обміну на українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях України чи в російських тюрмах. Про це під час брифінгу в Києві повідомив керівник цього департаменту Олександр Букалов, інформує УНІАН.
«Бувало, що департамент розглядав такі питання, наприклад, коли відбувся обмін Надії Савченко на російських військових Олександрова та Єрофеєва, громадян РФ, яких було засуджено і які отримали вироки в Україні», — розповів він. Проте Олександр Букалов наголосив, що такий обмін — не пропозиція департаменту з питань помилування. За його словами, тоді було «ухвалено політичне рішення», а департамент лише зібрав необхідні документи й належно все підготував відповідно до вимог чинного законодавства. Чиновник зауважив, що «рішення про звільнення особи для того, щоб її поміняти на українця, ухвалює не наш департамент. Ми таких справ не розглядаємо, оскільки дуже складно йде процес обміну полоненими, але якщо будуть такі справи, то розглянемо», — сказав він.
Олександр Букалов розповів, що передача ув’язнених з окупованого Донбасу частково триває. За його інформацією, всього так звана ДНР передала для відбування покарання в місцях позбавлення волі в Україні майже 130 засуджених. «З так званої ЛНР, наскільки знаю, нікого не передають», — заявив він, додавши, що «влада ДНР вимагає від засуджених хабарі за те, щоб потрапити у список для переведення» на підконтрольну українському урядові територію.
Загалом у 2016 році Президент України помилував 67 засуджених, повідомив Олександр Букалов журналістів. Процес помилування може мати два варіанти: звільнення особи з місць позбавлення волі та зменшення терміну покарання зазвичай на півтора-два роки. «Із цих 67 помилуваних 23 було скорочено терміни покарання, а 44 — звільнено», — повідомив директор департаменту. За його словами, під час ухвалення рішення про помилування до уваги беруть те, який саме злочин скоїла людина, який термін уже відбула, її вік, стан здоров’я, сімейні обставини.
За інформацією Олександра Букалова, за минулий рік департамент з питань помилування отримав понад 1,7 тисячі звернень, з них про помилування — 1435 звернень щодо 1253 осіб. У 2016-му помилувано 28 жінок і 39 чоловіків, а загалом у місцях позбавлення волі перебувають 5% жінок загальної кількості засуджених. Серед помилуваних17 осіб віком понад 60 років.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»