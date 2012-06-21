Жителі чималої кількості багатоквартирних будинків у Черкасах обурені надто високими тарифами за обслуговування будинків і прибирання прилеглої території. Подекуди плата, приміром, за прибирання території, зросла з трьох до семи гривень за квадратний метр. Для багатьох такі ціни були наче сніг на голову, адже раніше ці послуги надавали працівники служб управління будинками за досить помірну і, як кажуть прибиральники, об’єктивну плату. Обов’язки колишніх комунальних підприємств «Придніпровська СУБ» та «Соснівська СУБ» тепер узялося виконувати ТОВ «Сантехбудконструкція» підприємця Андрія Бортника, яке й стало переможцем конкурсу. Його призначили управителем багатоквартирних будинків рішенням виконкому Черкаської міської ради. Тобто замість комунальників тепер їхні обов’язки виконують приватники.

Відбулася чергова спроба реформування житлово-комунального сектору. Цього разу на підставі Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який зобов’язував мешканців кожної багатоповерхівки визначитися щодо форми управління своїм будинком — створити ОСББ або укласти договір на його утримання з конкретним управителем. Бо інакше управителя має призначити виконавчий орган місцевої влади, у цьому разі — виконком Черкаської міської ради. Ухвалити всі ці рішення потрібно було ще до 1 липня 2016 року. Але мешканці майже 850 черкаських багатоквартирних будинків вчасно не обрали форму управління своїми будинками. Тож у травні було проведено конкурс на визначення управителя цих багатоповерхівок.

Перехід на управлінське керування будинками — це, на переконання заступника голови міськвиконкому Людмили Бордунос, шлях до реальних позитивних змін у житловому фонді обласного центру. Передусім квартплата мешканців працюватиме саме на будинок, у якому вони живуть.

«Ви можете, приміром, ініціювати ремонти приміщення, освітлення вже зараз — на початку співпраці з управлінцем, а не чекати своєї черги на проведення робіт роками, як це було з СУБами. До того ж могли й узагалі не дочекатися, оскільки останні кілька років СУБи майже не виконували передбачені договорами роботи, — пояснює в одному з місцевих видань Людмила Бордунос. — Перехід на управлінське керування будинками — це, на моє переконання, шлях до реальних позитивних змін у житловому фонді обласного центру».

Так, але містяни чомусь не помічають хоча б перших кроків до змін у системі управління будинками. Чи змінилося щось, скажімо, в прибиранні території? Багато черкасців негативно відповідають на це запитання. Авжеж: як лежала величезна купа сміття серед подвір’я на вулиці Гоголя, 391/1, так і лежить. Хіба що додалося до неї трохи різного непотребу. Подібні приклади назвуть і в інших дворах. Понад те, багато хто з прибиральників скаржився, що були затримки з виплатою заборгованої службами утримання будинків зарплати.

Черкаська міська рада на своїй останній сесії скасувала рішення виконкому про визначення переможця конкурсу управителів багатоквартирних будинків, яким стало підприємство «Сантехбудконструкція». Проте, як пояснила на своїй сторінці у Facebook Людмила Бордунос, жителів багатоквартирних будинків і надалі обслуговуватиме… саме цей управитель.

Натомість засновник ТОВ «Сантехбудконструкція» Андрій Бортник вважає, що очолюване ним підприємство — надійний партнер черкасців у галузі житлово-комунального господарства. «Після підписання з нами договору на комплекс­не технічне обслуговування, — пояснив він в одній з місцевих газет, — наші фахівці безкоштовно розроблять план оптимізації витрат і розвитку інфраструктури вашого будинку і так само безкоштовно допоможуть підготувати документи для участі в державних і місцевих програмах співфінансування. Одразу почне діяти через сайт нашої компанії «Нова якість» і система оперативного інформування мешканців «За що я заплатив і що отримав».

Очевидно, саме так вважає й міський голова Анатолій Бондаренко, який своїм розпорядженням зупинив зазначене рішення сесії про управителя будинками і запропонував повернутися до цього питання на наступній сесії.

Тим часом оскандалена тема щодо управителя черкаськими багатоповерхівками дійшла до трибуни Верховної Ради. Ситуацію з конкурсом на визначення управителя в місті, а також подальшим скасуванням відповідного рішення виконкому й вето на останнє озвучив народний депутат України Владислав Голуб. Він завважив, що після того, як 850 багатоповерхівок міста відійшли під монопольне управительство однієї фірми, тариф на її послуги зріс утричі. Натомість люди нарікають: послуг іще не бачили. Доки юристи сперечалися щодо подальшої долі управління будинками, міський голова наклав вето на рішення депутатів.

Зрештою депутатів чекає не менш гаряче обговорення проблеми на сесії міської ради, а обурені мешканці багатоповерхівок дискутують, як відкараскатися від настирливого управителя.