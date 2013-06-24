Уряд ухвалив постанову, яка створює сприятливі умови для масового виробництва засобів радіоелектронної боротьби в Україні. Відтепер виробники БпЛА та РЕБ можуть отримати допуск до експлуатації за спрощеною процедурою.

У березні уряд ухвалив постанову, яка дала старт масовому виробництву БпЛА. Для українських виробників безпілотників відкрилася можливість отримувати більший прибуток та допуск до експлуатації за спрощеною процедурою. Відтепер масштабують досвід і для виробників засобів РЕБ.

Постанова передбачає: можливість здійснювати державні закупівлі засобів РЕБ за спрощеною процедурою аналогічно до БпЛА; збільшення прибутку для виробників засобів РЕБ до 25% собівартості товарів. Це дасть змогу реінвестувати кошти в подальше виробництво; у разі проведення з державним замовником — СБУ, Нацгвардією, прикордонниками — спільних відомчих випробувань допуск до експлуатації відбувається без повторних випробувань і засідання комісії Міноборони. Ці зміни стосуються і РЕБ, і БпЛА; спрощення та скорочення до десяти днів допуску до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ; розроблення Генштабом ЗСУ за кожним видом БпЛА чи засобу РЕБ стандартних технічних вимог, яким мають відповідати товари для допуску до експлуатації; можливість для Мін­оборони та Держспецзв’язку здійснювати закупівлю РЕБ на підставі запиту складових Сил безпеки і оборони; можливість здійснювати закупівлю БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації на підставі акта спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера

НАТО; не потрібно затверджувати технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

Завдяки цим змінам виробники засобів РЕБ зможуть масштабувати виробництво та отримувати швидший допуск до експлуатації. Це дасть змогу реагувати на потреби Сил оборони та забезпечувати їх необхідними технологіями, повідомляє Мінцифри.