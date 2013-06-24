27 грудня, Уряд підтримав перерозподіл 1,74 млрд грн, які спрямують на якісну зміну викладання «Захисту України». Кошти передбачено для підвищення кваліфікації вчителів навчального предмета «Захист України», а також закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів. Рішення допоможе зробити ці уроки більш практико орієнтованими й забезпечити ефективне навчання відповідно до оновленої у вересні 2023 року навчальної програми. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В умовах повномасштабної війни уроки навчального предмета «Захист України» набувають нового значення. Це не абстрактні знання, а цілком конкретні навички, потребу в яких учнівство бачить щодня. Це вміння поводитися в критичних ситуаціях, базові навички домедичної допомоги, знання, як захистити себе й інших у разі небезпеки, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, використовувати новітнє обладнання тощо. Це все може врятувати життя учням, які от-от підуть у доросле життя. І, звісно, це таке актуальне зараз національно-патріотичне виховання, яке є складником боротьби з російською агресією», — наголосив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

100 мільйонів спрямують на професійний розвиток учителів предмета «Захист України» і 1,64 млрд грн — на закупівлю обладнання.

Кошти можна буде використати для закладів загальної середньої, а також професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, що забезпечують надання повної загальної середньої освіти.

Коштом субвенції можна буде придбати навчальне обладнання, зокрема:

симуляції управління дронами;

навчальні тири й макети;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо;

навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком.

Особливості використання субвенції, критерії її розподілу між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад будуть затверджені МОН за погодженням із Мінфіном.

Кошти будуть доступними для використання протягом 2024 року.