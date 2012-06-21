Відучора зима дедалі більше нагадує про себе. У шести областях через переміщення активного циклону вже 4—5 січня очікується погіршення погодних умов. «За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: удень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15—20 м/с, місцями у Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15—20 сантиметрів; протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення опадів і явищ», — ідеться в повідомленні прес-служби ДСНС. Ускладнення погодних умов відповідатиме І рівню небезпечності (жовтий). Такі погодні умови, повідомляє Укрінформ, можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.
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