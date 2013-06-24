Перші бригади з Рівненщини вирушили на відбудову житлової та критичної інфраструктури Херсонщини десять днів тому. Це добровольці від Зарічненської та Володимирецької територіальних громад Вараського району, які зголосилися допомогти багатостраждальним співвітчизникам.

В автомобілі завантажили найнеобхідніше: питну воду, продукти, засоби гігієни та інструмент — молотки, болгарки, бензопили. А будівельні матеріали відправили, щойно окупанти підірвали Каховську ГЕС: лісоматеріали, шифер, скло, цвяхи, рубероїд.

…Віталій Романовський не вперше поїхав у населені пункти, які нещадно нищить ворог. Ярослав Кубай, як і більшість учасників мобільних бригад, ще не мав досвіду відбудови зруйнованих у такий варварський спосіб сіл та містечок. Утім, впевнений: упораються, бо мають навички будівельників. А на додачу — золоті руки та щирі серця.

Як і медики-добровольці, що вже активно працюють у зоні лиха: це 14 лікарів та 13 медичних сестер. А ще енергетики, газовики, архітектори — всі, хто може відновити спроможність деокупованої Херсонщини.

«Це наше головне завдання, яке виконуємо через горизонтальну співпрацю: від громади до громади, від серця до серця. Бо війна ж не лише на Херсонщині — війна в Україні. Нині золоті руки Рівненської області відновлюють Херсонщину з руїн. І це наш внесок у велику перемогу України.

Особисто координують хід робіт на місцях голови Рівненської та Сарненської районних державних адміністрацій Олександр Коваль та Олександр Кохан. Аварійно-відновлювальні бригади та спецтехніка з Рівненщини працюють у трьох громадах — Білозерській, Херсонській та Кочубеївській. Незабаром їх замінять інші волонтери, представники кожної з 64 територіальних громад області», — каже голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, який з перших днів масштабної катастрофи тримає руку на пульсі життєзабезпечення південного регіону.

Рівненщина вже відправила на Херсонщину понад 600 тонн конче потрібної гуманітарної допомоги: пальне, фільтри для води, гідрокостюми, човни, дизель-генератори, бензопили, насоси, мотопомпи, будматеріали, продукти тривалого зберігання, питну воду, корми для тварин тощо.

Олександр ПОЛІЩУК

для «Урядового кур’єра»