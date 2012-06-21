Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
З нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави, на Рівненщині 29 серпня приспущені державні прапори. День розпочався із панахиди за загиблими та покладання квітів до стели героям Небесної сотні та загиблим у війні на сході України, що в центрі міста біля Свято-Воскресенського собору.
Разом з офіційними особами – першими керівниками міста та області – участь у пам’ятних заходах взяли родичі тих, хто віддав свої життя за наші мирні будні, а також усі небайдужі. На жаль, громада міста досі не отримала відповіді від поліції на питання, хто ж напередодні Дня пам’яті познущався над портретами наших героїв-захисників, обливши їх червоною фарбою? Тішило хіба те, що сьогодні слідів уже не залишилося.