40 найкращих товаровиробників стали переможцями обласного конкурсу «Лідер якості Рівненщини»-2016. Відзнаки, квіти, музичні вітання — усе це підготували для них обласна державна адміністрація, обласна рада та підприємство «Рівнестандартметрологія».
— Багато років поспіль на обласному та загальноукраїнському рівнях проводили конкурс, який мав назву «100 кращих товарів», — каже директор «Рівнестандартметрології» Анатолій Камінський. — Тепер його немає. Ми ж вирішили продовжити вшанування тих, хто в нинішній складний час наповнює бюджети всіх рівнів, створює робочі місця, дбає про розвиток області. Тому розробили і зареєстрували логотип нового конкурсу: щоб наша область відрізнялася чимось особливим.
А Рівненщина й справді особлива: чого тут тільки не виготовляють! І одяг для роботи з металом, і сталеві двері, й скло та торф’яні субстрати, і європокрівлі, і, звісно ж, багато екологічних продуктів. Чимало з переможців конкурсу експортують продукцію в країни Євросоюзу — ось такі колоритні візитівки нашого краю. До речі, область має позитивне зовнішньоекономічне сальдо, а 72% експорту Рівненщини припадає на країни ЄС, а ще три роки тому було 30.
І хоч малому та середньому бізнесу нині нелегко в умовах, вважайте, подвоєного оподаткування, саме його представники, за великим рахунком, тримають на плечах державу.
— Сподіваюся, що ваші труднощі тимчасові, а влада на місцях мудро підійде до ставок оподаткування, і всі ми з гордістю говоритимемо: наше, українське, рівненське — найкраще, — зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Тимошенко.