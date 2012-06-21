300 тонн смачної, екологічної, виготовленої за домашніми рецептами продукції від початку року відвантажило для захисників України лише одне рівненське підприємство — заготівельно-виробничо-збутовий комбінат облспоживспілки.
— Дуже хочемо допомогти нашим воїнам: нехай скуштують консервації по-домашньому, — одностайно кажуть студентки-третьокурсниці Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу, які проходять тут виробничу практику.
Разом з ветеранами виробництва (як Ганна Ящук, що віддала підприємству півстоліття) вони консервують огірки, кабачки і помідори. А їхні наставниці щедро діляться досвідом, бо вміння за плечима не носити, а пригодяться будь-де. А для атмосфери — мелодія виробничого оркестру, яку нині почуєш не скрізь. Вона не змовкає на одному з найстаріших підприємств Рівного.
— Від початку сезону ми відвантажили вже майже 300 тонн продукції відповідно до наших угод з Міністерством оборони, з яким співпрацюємо від початку бойових дій на сході, — коментує директор комбінату заслужений працівник сфери послуг України Леонтій Примачок. — Звісно ж, рентабельність на цьому маємо мінімальну — хочеться підставити плече захисникам.
А плече надійне: щотижня звідси вантажать по три фури, в кожній з яких щонайменше 25 тонн смачної екологічної продукції без жодних домішок та консервантів. Кожна її партія отримує сертифікат якості: комбінат має власну акредитовану лабораторію. Тож не дивно, що поряд з дипломами за перемогу в конкурсі «100 кращих товарів Рівненщини» в кабінеті директора — подяка від командувача військ оперативного командування «Північ» за внесок у зміцнення обороноздатності країни та допомогу військовим. До речі, це одне з перших підприємств краю, яке вже має міжнародний сертифікат якості ISO-9001 та готується працювати за системою безпеки харчових продуктів HACCP у контексті Угоди про асоціацію України з ЄС.