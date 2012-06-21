У Рівному 30 вересня та 1 жовтня вдруге відбудеться фестиваль-ярмарок «Бульба-фест».
Як зазначається на офіційному сайті заходу, що має стати своєрідною туристичною родзинкою міста, організатори планують зібрати разом товаровиробників з різних регіонів України, фермерів, майстрів народно-ужиткової творчості. Також відвідувачам запропонують смачні страви, розваги, конкурси й музичну програму.
До участі запрошують виробників, які презентуватимуть регіони: виноробів із Закарпаття, сироварів із Львівщини та Київщини, медоварів із Волині та Полтавщини. Місцеві фермери продаватимуть овочі за низькими цінами, а кращі товаровиробники зможуть презентувати свої новинки.
Організатори фестивалю-ярмарку обіцяють численні конкурси та розваги, безпрограшні лотереї, майстер-класи з приготування старовинних страв та багато сюрпризів.
Музичною програмою передбачено виступи місцевих молодих виконавців — учасників фестивалю «Ми талановиті», також приїдуть з автентичними співами колективи з районів області. Хедлайнерами стануть «Лісапетний батальйон» та «Фіолет».