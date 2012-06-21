Рівненщина міцно утримує першу сходинку за рівнем народжуваності в Україні. Торік у цьому благодатному для лелек краї народилося 15,5 тисячі дітей, з них майже 8 тисяч хлопчиків, решта — дівчатка. Тобто мудра природа розподілила новонароджених за принципом 50 на 50.
— Істотно додає рейтингу народжуваності наше традиційно багатодітне Полісся, — каже заступник голови облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко. — Здається, воно не вкладається ні в прогнози експертів, ані в нові, пов’язані з війною, реалії. У Сарненському районі майже 1700 новонароджених, у Рокитнівському, Володимирецькому, Березнівському — в середньому по 1100. Приємно, що в обласному центрі з’явилося на світ 3500 немовлят. Недаремно ж Рівне входить до програми Ради Європи «Місто, сприятливе для дитини».
До речі, в обласному перинатальному центрі торік першим криком заявили про себе 3830 немовлят. Його кваліфіковані лікарі прийняли 73 багатоплідних пологів: 72 двійні та одну трійню. Крім перинатального центру, акушерську допомогу на Рівненщині надають ще у 18 пологових стаціонарах.
Відповідно саме на Рівненщині найбільше матерів-героїнь: їхнє число вже наближається до 20 тисяч.
І хоч загалом експерти не тішать, вважаючи, що Україна вичерпала потенціал демографічного зростання, Рівненське Полісся й надалі б’є рекорди народжуваності. Такий собі приємний виняток із правила.