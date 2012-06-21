15 дітей зі Сходу гостюватимуть у файному місті. Вивчатимуть українські традиції, повідомляє сайт «За Збручем».
Щороку на Тернопільщину приїжджають гості зі східної України. Цьогоріч команда з Луганської області складає 15 дітей. У програмі відпочинку для них, зокрема, передбачені відвідини замків області. В родинах тернополян діти мешкатимуть до восьмого січня. Вони ознайомляться з різдвяними традиціями Тернопілля, а також поділяться своїми звичаями. Саме ж велике християнське свято Різдво відсвяткують у Марійському духовному центрі в Зарваниці.