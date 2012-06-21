У Свято-Покровському кафедральному соборі Православної церкви України розпочався традиційний фестиваль «Різдвяні піснеспіви», який завершиться аж на Водохреща. Цього року на величне пісенно-музичне дійство з’їхалося 700 учасників із 40 колективів.
— Наш нинішній фестиваль ювілейний, 15-й, — сказав на відкритті Рівненський міський голова Володимир Хомко, за підтримки якого він відбувається. — Приємно, що місто має таку колоритну різдвяну неповторність.
Різдвяна феєрія, якій сприяє морозяно-сніжна погода, продовжилася в інших храмах і на вулицях та майданах. Визираєш у вікно й бачиш святково вдягнених колядників, чуєш інколи й маловідомі колядки — автентика! На старий Новий рік до українських колективів долучиться польський: фольклорний ансамбль молодіжного культурного центру із Кракова виступить на майдані Незалежності в центрі Рівного. А якщо хочете завітати на гала-концерт, то поспішайте 19 січня, на Водохреща, до міського будинку культури. Україна колядує, і Рівне разом з нею!