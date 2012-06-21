Україна та Росія мають значні розбіжності з багатьох питань щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив в інтерв’ю газеті Bild, передає УНІАН. Німецький дипломат не очікує, що відновлення переговорів буде легким завданням. «Інтереси України та Росії значно розходяться у багатьох позиціях», — наголосив він. Утім, за словами Гайко Мааса, слід спробувати все, щоб досягти тривалого перемир’я, відведення важких озброєнь та покращення гуманітарної ситуації на Донбасі. Він наголосив, що через тривалий брак прогресу у виконанні мінських домовленостей ускладнилося життя людей на сході України, «які не бажають нічого іншого так сильно, як миру». Учора у Берліні пройшли переговори глав зовнішньополітичних відомств країн нормандського формату, на якій зокрема обговорювали можливість розміщення на Донбасі місії миротворців ООН. Востаннє міністри закордонних справ «нормандської четвірки» зустрічалися торік в лютому.
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