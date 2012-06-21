Оборонний бюджет України у 2018 році становитиме не менш як 5% ВВП, а його загальне фінансування має становити не менш ніж 162 мільярди гривень. Про це йшлося під час обговорення оборонного бюджету на наступний рік у Раді національної безпеки та оборони, повідомляє прес-служба відомства.
За словами Секретаря РНБО Олександра Турчинова, оборонний бюджет-2018 відрізнятиметься від попередніх реалізмом, «де кожна запланована копійка має реальне наповнення», повідомляє УНІАН. «Основне його фінансування відбуватиметься із загального фонду, який становитиме 156,4 мільярда гривень, а спеціальний фонд формуватимуть на підставі пропозицій силових відомств, він становитиме близько 6,3 мільярда гривень. Тобто загальне фінансування бюджету має бути не менш як 162,7 мільярда гривень», — пояснив Секретар РНБО. На його думку, при плануванні бюджету слід також врахувати питання збільшення грошового забезпечення українських військовослужбовців, передусім підвищення їхніх посадових окладів і окладів за військове звання.