Триває хвиля подання заявок на отримання грантів для переробних підприємств. І Міністерство економіки закликало підприємців з деокупованих територій активно подаватися на гранти для розвитку таких підприємств і створювати робочі місця саме на визволених від ворога територіях.

«Нині бізнес має змогу отримати грант до 8 мільйонів гривень від держави за напрямом переробки та покрити 80% вартості проєкту. Уряд сфокусував цю програму саме для деокупованих і територій, де тривали бойові дії. Обов’язкова умова для отримання коштів — створення до 25 робочих місць. Далі залежно від суми гранта це може бути менша кількість робочих місць», — цитує слова заступниці міністра економіки Надії Бігун відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міністерства.

Надія Бігун зазначає, що деокуповані території дуже постраждали — їхні інфраструктура і людський капітал, але люди поступово повертаються. І урядова програма працює на те, щоб стимулювати повернення людей, надати їм змогу отримати роботу, створити відповідний бізнес-клімат.

За даними Мінекономіки, агропереробка — напрям-чемпіон за популярністю. Нинішні реалії стимулюють підприємців більше акцентувати на переробці продукції, яку простіше експортувати з огляду на логістичні виклики, і додана вартість такої продукції вища.

«За рік роботи програми видано приблизно 500 грантів, за якими, за нашими підрахунками, має бути створено майже 6,6 тисячі робочих місць. До кінця року в планах видати ще 500 грантів, і відповідно буде створено ще понад 6 тисяч робочих місць на всій території України. Скільки робочих місць буде створено на деокупованих територіях, залежатиме від того, наскільки бізнес із цих регіонів буде активним учасником програми. Подати заявку на грант можна через портал «Дія», — каже заступниця міністра.

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