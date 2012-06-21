У Краматорську на Донеччині відбувся дитячий регіональний фестиваль «ROBO Схід», в якому крім господарів — юних жителів цього міста, взяли участь їхні ровесники з Маріуполя, Святогірська і Добропілля. На спеціальній виставці представлено цікаві проекти — моделі роботів, виготовлені малими умільцями шести команд учнів молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Під час презентації проектів конструктори-початківці розповідали про свої моделі, які, на їхнє переконання, працевлаштують у містах майбутнього на Землі й за її межами — на Місяці, Марсі, Венері тощо.
А поки що школярі люб’язно демонстрували присутнім можливості своїх підопічних, які видаються незграбними лише на перший погляд, оскільки змагалися в… робофутболі, слаломі, кегель-рингу і навіть робосумо. Усі охочі глядачі отримали нагоду власноруч змайструвати роботів з конструктора «Лего» і навчитися їх програмувати на майстер-класах.
За словами координатора проекту «ROBO Схід» Марини Борисенко, завдяки проведенню фестивалю вдалося в популярній і доступній формі розповісти дітям якомога більше про роботизацію й те, як розумні механізми спроможні допомагати всім нам у повсякденному житті. Тобто йдеться про одну зі спроб через різноманітні проекти повернути минулу практику, коли діти і підлітки залюбки відвідували гуртки «Юний технік» чи інженерні школи. До того ж сучасні ІТ-компанії перебувають у пошуку молодих здібних кадрів — майбутніх працівників.