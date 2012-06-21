В Миколаєві відбулася виставка-продаж «Агросезон-2017», організаторами якої виступили Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) та благодійний фонд «ЛАСКА».
У виставковому залі можна було придбати насіння, саджанці, вирощені в пробірці, мінеральні добрива, рекультивати, засоби захисту рослин, пакувальні матеріали, малу сільськогосподарську техніку, автономні джерела енергопостачання, саджанці винограду, продукти бджільництва та унікальні рослинні витяжки-гідролати.
Подібний показ в рамках Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва в Миколаєві проводиться вперше. Виставлена продукція була цікава не тільки сільгосптоваровиробникам, але і городянам, власникам приватної забудови та ділянок у садових товариствах. Кожна з 14 компаній-учасників мала можливість презентувати свою продукцію.
Особливу увагу викликав робот, зібраний миколаївським фермером Павлом Остряниним за кресленнями інженерів з Каліфорнії. Роботизований помічник — це кран-балка, що рухається рейками, встановленими по краях оброблюваної земельної ділянки. За заданою програмою він самостійно займається висадкою, поливом, внесенням добрив, знищенням бур’янів. Робот в змозі сам вирышити про полив землі або її удобрення. Спостереження за роботом здійснюється за допомогою мобільного телефону. Працює він від сонячної батареї.