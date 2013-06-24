Наступного року 7 млрд грн буде спрямовано на реалізацію активних програм зайнятості, які охоплять близько 200 тисяч українців. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко під час підсумкового у 2023 році засідання Ради безбар’єрності за участі першої леді України Олени Зеленської та під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє Урядовий портал.

В засіданні брали участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, міністри, голови профільних комітетів Верховної Ради, офіційні представники системи ООН в Україні, представники судової влади і центральної виборчої комісії, міжнародних організацій, Ради Європи, високоповажні посли Європейського Союзу і Канади, начальники обласних військових адміністрацій, представники громадянського суспільства. Члени Уряду презентували результати реалізації флагманських проtктів із запровадження безбар’єрності, а також — плани на наступний рік.

Олена Зеленська зазначила, що на другому році повномасштабної війни українці відчувають ще більший запит на безбар’єрні рішення. Від цього сьогодні залежить не лише якість життя, а й безпека громад.

«Можна сказати - війна, що ви хочете. Бар’єрів стало більше, і фізичних, із пересуванням та доступністю, і економічних - безробіття, і соціальних – велике навантаження на всіх взагалі. Але це не аргумент. Бо кожне життя цінне і його якість має значення. Ми не обираємо часи в які нам жити, але ми можемо боротися», – сказала Олена Зеленська.

«Безбар’єрність сьогодні – це нагальна необхідність для мільйонів українців. Для людей різних вікових груп, професій, соціального походження. Особливо акцентуємо увагу на потребах наших захисників. Наш обов’язок – усунути для них усі перешкоди, які стримують адаптацію, реабілітацію та самореалізацію. Також посилюємо взаємодію з органами місцевого самоврядування. Адже саме від них залежить кінцевий результат», — зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Змінювати наші міста, пристосовувати їх до потреб людей з інвалідністю. Сприяти адаптації ветеранів і ветеранок до цивільного життя. Підтримувати тих, хто виїхав з окупованих та прифронтових регіонів, і змушений починати життя з нуля. Робити умови, щоб наша молодь обирала залишатися в Україні. Це і є завданням Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору. Компонент, яким опікується Мінекономіки, - робота без бар’єрів. Мета проекту - полегшити доступ до роботи для осіб з інвалідністю, ветеранів та ветеранок, молоді без досвіду роботи, внутрішньо переміщених осіб», - наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, в поточному році Мінекономіки ухвалило низку рішень для реалізації цих завдань. Зокрема, було розширено грантову програму єРобота на ветеранський компонент - грантові кошти від 250 тис. грн до 1 млн грн на започаткування й розвиток бізнесу можуть взяти ветерани та ветеранки, їхні дружини і чоловіки. На сьогодні вже 227 ветеранів та членів їхніх родин отримали такі гранти на понад 90 млн грн.

Щоб розширити можливості для людей перенавчитись, отримати більш затребувану на ринку праці спеціальність, діє програма надання ваучерів на навчання. Цього року перелік професій та спеціальностей, для яких видається ваучер на навчання, було збільшено до 124. Зокрема додали професії у сферах: дошкільна освіта, терапія та реабілітація, фізична культура і спорт, цивільна безпека, теплоенергетика, машиніст (кочегар котельні), молодша медична сестра. 18 тисяч українців вже скористались можливістю отримати нову професію за ваучер від держави.

Для підтримки внутрішньо переміщених осіб в пошуку роботи та полегшення їх адаптації на новому місці проживання Уряд фінансово стимулює роботодавців, які їх працевлаштовують. За цей рік 5 тисяч підприємців отримали компенсацію від держави за те, що взяли на роботу 14 тисяч внутрішніх переселенців. Окрім того, також роботодавців стимулюють брати на роботу вразливі категорії населення, зокрема, осіб з інвалідністю, молодь. Завдяки цій програмі від початку року роботу отримали понад 90 тисяч таких українців.

В серпні була запроваджена програма компенсації для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю - до 100,5 тис. грн для облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю І групи, до 67 тис. грн - для осіб з інвалідністю ІІ групи.

«На сьогодні вже 44 роботодавця отримали від держави компенсацію в понад 2 млн грн на облаштування робочих місць для своїх працівників. Придбали для них спеціальні меблі, пристрої, застосунки, щоб забезпечити їм комфортні та безпечні умови роботи», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр повідомила, що наступного року ці програми продовжать діяти і будуть розширені. Зокрема, планується запровадити програму з компенсації роботодавцю витрат на оплату праці осіб з інвалідністю.

«Наступного року ми плануємо спрямувати на активні програми зайнятості близько 7 млрд грн. Зокрема, на грантові програми підтримки підприємництва, навчання й перенавчання, компенсаційні програми роботодавцям за працевлаштування вразливих категорій українців, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Загалом цими програмами буде охоплено близько 200 тисяч українців», - зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору до 2030 року ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Стратегія спрямована на формування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності для всіх груп населення.