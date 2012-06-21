За фінансової підтримки служби зайнятості на Чернігівщині наприкінці минулого року створено понад 400 робочих місць.
Обласна служба зайнятості зробила керівникам підприємств, установ, організацій та приватним підприємцям пропозицію, від якої важко відмовитися: відшкодування витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування на нові робочі місця громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. Аналогічний стимул чекав на суб’єктів малого підприємництва, котрі працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.
У 2016-му році фінансовою підтримкою служби зайнятості скористалися 218 роботодавців області, забезпечивши роботою понад 400 безробітних, серед них й учасники АТО, — повідомляє сайт Чернігівського регіонального центру зайнятості.