Роботи із водозабезпечення територій, які постраждали внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, йдуть за графіком. Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів в ефірі телемарафону Єдині новини. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Міндовкілля координує усі процеси у частині буріння свердловин та забезпечення людей водою. Можу сказати, що заклади охорони здоров’я Херсонщини – з водою. На сьогодні стоїть важлива задача – налагодити водозабезпечення населення та соціальну інфраструктуру Півдня. Маємо розробити довгострокове комплексне рішення, яке задовольнить усі регіони від Миколаївщини до Кривого Рогу», – зазначив Руслан Стрілець.

За словами Міністра, у рамках виконання рішення Уряду щодо спрощення певних процедур для прискорення відновлення водопостачання Півдня, щотижнево проводяться координаційні наради із представниками Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької обласних військових адміністрацій, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства охорони здоров’я України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної служби геології та надр України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У ефірі телемарафону Руслан Стрілець назвав актуальні цифри шкоди довкіллю: «Сьогодні зафіксовано майже 2500 злочинів проти довкілля. Загальна сума збитків перевищує 2 трильйони гривень. Половина з цих збитків – забруднення атмосферного повітря».

Міністр поділився останніми напрацюваннями з міжнародними партнерами щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського та дискусії на полях Європейського Парламенту щодо внесення поняття «екоцид» у європейське законодавство.