Люди можуть зі співчуттям ставитися до роботів і швидше за все не вимкнуть андроїда, якщо той попросить їх «про помилування». Про це говорять результати експерименту, проведеного німецькими соціологами. Результати дослідження опубліковані в журналі PLOS ONE, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Вчені з Університету Дуйсбург-Ессен провели соціальний експеримент, щоб з'ясувати, чи можуть люди відчувати емоції по відношенню до роботів і чи можуть самі роботи вплинути на це. У своїй роботі автори використовували робота на ім'я Нао, який попросив учасників експерименту не вимикати його. У більшості людей таке прохання викликало здивування, а деяких зовсім переконало не натискати на кнопку.
У дослідженні взяли участь 85 людей (29 чоловіків і 56 жінок). Вчені сказали волонтерам, що експеримент спрямований на навчання робота за допомогою нейромережі, хоча насправді об'єктом вивчення були якраз самі волонтери. На початку експерименту учасники просто спілкувалися з роботом – відповідали на питання про улюблену їжу, хобі і так далі. Потім вчені заявляли, що експеримент закінчено і просили вимкнути робота. Однак деяких учасників робот несподівано для них просив не робити цього, причому не тільки за допомогою звукових повідомлень, а й жестами.
З 43 волонтерів, які почули благання про пощаду, 13 відмовилися вимикати робота. Решта його все ж таки вимкнули, але тільки після довгих роздумів. Після експерименту учасників запитали, чому вони засумнівалися. Частина людей відповіли, що просто тому що робот попросив не вимикати його, інша частина злякалася, що зробила щось не так, а хтось заявив, що затримався з виключенням з простої цікавості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»