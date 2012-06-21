Дніпропетровщина на 2017—2018 навчальний рік підготувала замовлення на 10 тисяч майбутніх випускників ПТУ.
Протягом останніх трьох років на Дніпропетровщині спостерігається тенденція до поступового зниження кількості працюючих громадян і збільшення кількості безробітних, які звертаються до центрів зайнятості. За статистикою, яку оприлюднили фахівці Дніпропетровського обласного центру зайнятості, в 2015 році кількість працюючих працездатного віку в регіоні становила 61%, а 2016-го ця цифра зменшилася до 59%.
Першу роботу молодому спеціалістові нині знайти нелегко. Виші не відповідають за працевлаштування випускників і не навчають студентів шукати роботу. А ось із випускниками профтехзакладів інша ситуація. На них чекають роботодавці. «В області 5,2 тисячі вакансій. З них 60% — робітничі. На ринок праці виходять не ті спеціалісти, які затребувані», — каже начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Дніпропетровського обласного центру зайнятості Тетяна Сальникова.
Щоб задовольнити попит на робітничі спеціальності, Дніпропетровщина на 2017—2018 навчальний рік уже підготувала замовлення на 10 тисяч майбутніх випускників професійно-технічних училищ регіону. «Цю цифру погодила піклувальна рада навчальних закладів, її пропонуватимуть на затвердження МОН. Ідеться про те, що ПТУ мають угоди з майбутніми роботодавцями. Вони підтверджують ту кількість фахівців, яка знадобиться їм у тій чи іншій галузі. Ми намагалися залучити до процесу створення регіонального замовлення спеціалістів з економіки, Державної служби зайнятості, управлінь, що опікуються питаннями соціального захисту та ринку праці. Адже тільки комплексно можна оцінити потреби і продуктивність ринку праці», — розповів директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА Олексій Полторацький.
Він додав, що разом з регіональними замовленнями завжди будуть професії державного значення, фахівців з яких готуватимуть в усіх регіонах України. Нині у переліку Кабміну 19 таких робітничих професій. Серед них виноградарі, бурильники, верстатники широкого профілю, токарі, фрезерувальники. Але на Дніпропетровщині є особливості. «Криворізький регіон, наприклад, диктує власні правила підготовки фахівців. Це спеціальності, пов’язані з роботою гірничозбагачувальних комбінатів. На них стабільно високий попит, а зарплата конкурує із зарплатами юристів, медиків та інших популярних професій. Таких фахівців готують у ПТУ Кривого Рогу», — зазначив Олексій Полторацький.
Регіональне замовлення на фахівців робітничих спеціальностей, підтверджене угодами профтехзакладів освіти з роботодавцями, означає гарантоване працевлаштування випускників.
На Дніпропетровщині нині 60 ПТУ, п’ять із яких — навчальні центри при місцях відбування покарань. Загалом у місцевих профтехучилищах понад 22 тисячі учнів. А ще в регіоні понад 230 організацій різних форм власності мають ліцензії на підготовку фахівців, і вони допрофілюють учнів до своїх потреб. За словами Олексія Полторацького, на базах багатьох ПТУ створено науково-практичні центри — сантехнічного, металургійного, інструментального та іншого обладнання. Роботодавець вкладає свої гроші, закуповує для училищ обладнання певного зразка, стандартів і якості. Такі центри вже працюють у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському. «Це один зі способів модернізації системи професійно-технічної освіти», — підкреслив очільник освітнього департаменту.