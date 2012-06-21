Члени родин загиблих учасників АТО із Запоріжжя, Мелітополя, Василівського та Новомиколаївського районів відвідали пам’ятні місця Запорізького краю. За даними заступника голови громадської організації «Родина козацької звитяги» Костянтина Касьяненка, такі зустрічі — гарна нагода дізнатися більше про історію і культуру рідної землі, краще познайомитися між собою, налагодити співпрацю.
Рідні і близькі солдатів також віддали шану невідомим захисникам України на Кушугумському кладовищі. Подорожували до заповідника «Садиба Попова» у Василівці. Незабутнє враження справили архітектура маєтку, захопливі розповіді фахівців про династію Попових, заселення Василівщини, будівництво палацового комплексу. Наступним пунктом маршруту був Національний заповідник «Кам’яна могила». Більшість екскурсантів уперше побували в енергетичній перлині України. Вони дізналися про тисячолітню історію запорізького Стоунхенджу, ознайомилися з побутом і традиціями різних народів, які здійснювали тут ритуали протягом кількох тисячоліть.
Завершилася поїздка на березі Азовського моря у ландшафтному заказнику «Коса Обіточна», де на гостей чекало чисте море і чудові краєвиди.
«Підтримка громадського руху родин загиблих бійців — один із пріоритетів обласної влади, — підбив підсумки поїздки заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко. — За кілька тижнів зберемося на другий обласний форум уже в Бердянську, де обговоримо шляхи консолідації зусиль патріотичних сил для захисту Запорізького регіону та соціальної підтримки учасників АТО.