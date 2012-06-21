У Нідерландах триває чергове засідання суду у справі про збитий 2014 року літак рейсу MH17. Першими виступили вісім родичів загиблих із цього рейсу. Вони розповіли, як трагедія змінила їхні життя, кого вони втратили та що думають про процес.

Першою взяла слово Ріа ван дер Стін, яка в тій авіакатастрофі в небі над окупованою Росією територією Донбасу втратила батька й мачуху. Вона розпочала виступ російською мовою, бо росіяни стежать за процесом і мають знати про себе думку європейської спільноти. Ван дер Стін процитувала Олександра Солженіцина: «Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть».

За допомогою відеозв’язку виступив Метью Хордер з Австралії — один із трьох братів, які втратили батьків. За його спиною можна було побачити фото загиблих батьків та соняшники, адже сім років тому МН17 впав у соняшникове поле.

«Дуже важко передати кількома словами відчай та гнів зокрема щодо фейків та відмови визнати відповідальність з боку РФ, — сказав він, зізнавшись: ця трагедія дуже вплинула на його життя, самопочуття та кар’єру. Як і на життя двох його братів. — Я ніколи не пробачу Росію та відповідальних за смерть моїх батьків».

Далі заслухали двох його братів, які записали відео. Один із них, Девід, показав обручки батьків. Було показано фото братів та їхніх батьків. Загалом родичі жертв катастрофи МН17 хочуть, аби Росія знала: вони не вірять у російську брехню та пропаганду.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що рішення у справі МН17 мають винести 2022 року. Суд поки що не може назвати конкретної дати і не знає, скільки часу потрібно на вирок. Однак було названо можливі дати оголошення рішення. Це 26 вересня, 16 листопада або 15 грудня 2022 року.

За попереднім графіком засідання суду відбудуться ще 10, 13, 14, 16, 21, 23 та 24 вересня 2021 року, повідомляє Укрінформ.

Загалом слово у суді матимуть понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 — з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади.