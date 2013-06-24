Мешканці Дніпропетровщини можуть отримати кошти на відпочинок та оздоровлення дітей. На кожного хлопчика або дівчинку – по 14 165 гривень. Така допомога – для малозабезпечених родин, які виховують трьох і більше дітей або малечу з інвалідністю. В області таких понад 2,5 тис, повідомили в ОВА.

«За урядовою програмою «єОздоровлення» держава перераховує батькам кошти на закупівлю путівок. Виплати – для малозабезпечених родин, які виховують трьох і більше дітей або малечу з інвалідністю. Заклад можна обрати самостійно», – зазначив заступник директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Юрій Петренко.

Батьки, які можуть претендувати на виплати, отримують сповіщення через Дію. Якщо ж додатку немає – їм телефонує працівник соцзахисту. Після цього слід звернутися до найближчого відділення «Приватбанку» та відкрити картку із спеціальним режимом використання коштів. На неї зарахують 14 165 гривень на одну дитину.

Отримані кошти необхідно використати на придбання путівки в таборах Карпатського регіону. У Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. Нині таких 13

За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону: 044 289-87-89 або до органів соціального захисту населення.