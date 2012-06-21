Вітаючи бійців військових частин «Ягуар» з радісною подією, командувач Національної гвардії генерал-лейтенант Юрій Аллеров відзначив, що в державі нині надано кошти для забезпечення гідних умов проживання військових та їхніх родин. Якщо торік власниками квартир стали 274 нацгвардійці, то у нинішньому передбачають передати військовослужбовцям понад 400 нових помешкань. Такі обсяги житла військові отримають вперше за 20 років. Нові квартири 9 військовослужбовців розташовані в трьох мікрорайонах Вінниці.
За словами міського голови Сергія Моргунова, підрозділами Нацгвардії можуть пишатися як область, так і вся Україна, а міська рада не залишатиметься осторонь житлових проблем військовослужбовців. «У цьому році ми ухвалили рішення щодо відведення земельної ділянки для будівництва двох будинків на 144 квартири. І сьогодні за замовленням військової частини виготовляють проектно-кошторисну документацію. Міська рада підтримує військових і щодо поліпшення матеріально-технічної бази. Тільки в цьому році на частину було спрямовано 1,5 мільйона гривень», — зазначив він. Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій наголосив, що фінансування програм з безпеки — це лише частина від загального обсягу робіт, які здійснюють нині у військових частинах «Ягуар». Також серйозну підтримку надають сьогодні 59-й мотопіхотній бригаді, що розташована в місті Гайсин (лише з місцевого бюджету їй спрямовано 10 мільйонів гривень на поліпшення матеріально-технічної бази) та Могилів-Подільському прикордонному загону.