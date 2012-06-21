За ініціативи громадської організації «Родина козацької звитяги» понад 30 родин загиблих учасників АТО із Запоріжжя, Василівського, Вільнянського та Новомиколаївського районів відвідали музей АТО у Дніпрі.
Найважче місце у музеї – стіна пам’яті з понад 500 фото та 38 комплектами особистих речей військовослужбовців, які не повернулися з Донбасу. Серед них – члени екіпажу «ІЛ-76» із Мелітополя, які загинули в небі над Луганськом, підполковник артилерист Петро Третяк, старший лейтенант 93-ї окремої механізованої бригади Гавриїл Зелінський, міліціонер Юрій Дмитрієв, воїни 37-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Карась і Максим Самойлович та багато інших. Запоріжці також відвідали Свято-Преображенський собор і Алею героїв АТО. Мати загиблого солдата Клавдія Ушакова впевнена, прийшов час вимагати від міської влади Запоріжжя розпочати розробку проекту меморіалу воїнам на площі Свободи.
Одна з лідерів громадської організації «Родина козацької звитяги» Галина Ревуцька передала заступнику директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександру Зубченко подяку за підтримку цього просвітницького проекту.