Творці історичної драми «Крути 1918» до річниці бою студентів із червоногвардійцями виклали в мережу кадри історичної хроніки. У відео реальні записи поєднані з кадрами майбутнього фільму. Також можна почути справжній голос командира студентів-крутян Аверкія Гончаренка.
100 років тому Україна виборювала свою незалежність від імперії.
Унікальна можливість почути реальний запис голосу командира бою під Крутами Аверкія Гончаренка.
«Слава Героям Крут! Слава Україні!».
У фільмі використано кадри з д/ф «Герої України. Крути. Перша Незалежність» реж. Сніжана Потапчук, 2013р., НТКУ, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, фото Vadym Holub і відео Sasha Pokrasova та Никита Губарь зі знімального майданчику фільма КРУТИ 1918.