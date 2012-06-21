Презентація книжки «Листи Роксолани: любов та дипломатія» відбудеться 15 вересня о 15.00 в приміщенні Будинку архітектора (Порохова вежа) міста Львова, повідомили організатори.
Її автор Олександра Шутко своє перше дослідження «Роксолана: міфи та реалії», яке витримало два видання й нещодавно вийшло у турецькому перекладі в Стамбулі, представила на Форумі видавців 2015 року. По тому побачив світ роман про наступницю Роксолани, султану з Поділля Хатідже Турхан, який є номінантом конкурсу Форуму видавців.
Назбиравши чимало архівних джерел та документів про султан-українок, О. Шутко вирішила приділити більше уваги листуванню Роксолани. Її любовні послання до султана Сулеймана турецькі дослідники Нігяр Анафарта та Мустафа Чаатай Улучай виявили серед османських архівних документів лише у середині минулого століття. Тоді ж їх і надрукували у Стамбулі.
В Україні, попри велику популярність цієї султани серед земляків, її особисте листування залишалося таємницею. Тому О. Шутко наважилася видати свій переклад з османо-турецької листів Роксолани.
«Відтепер усі українці в змозі доторкнутися не лише до таємниць кохання цієї султани, а й стати свідками її впливу на політику в османській державі», — зазначає Олександра Шутко. Адже в її книжці, окрім любовних листів, наведено також послання Роксолани польському королеві Сигізмунду ІІ Августу 1548 — 1549 років та перській принцесі Султан Бейгюм 1555 року. У них ідеться про укладання миру із непереможними османами. Посередником у цих дипломатичних стосунках виступила колишня рабиня, яка стала дружиною великого султана Сулеймана й наймогутнішою жінкою у світі, українка Роксолана.
Під час презентації книжки авторка обіцяє поділитися світлинами оригіналів листів, написаних власноруч Роксоланою, та інших раритетних документів тієї доби.