Прем’єрміністр Юлія Свириденко вручила Президентові Європейського комітету регіонів Каті Тютто орден Княгині Ольги, яким її нагородили згідно з Указом Президента України.
Сторони провели змістовну розмову про роль регіонів і громад на шляху України до Європейського Союзу. Європейська інтеграція відбувається не лише в столицях, а й безпосередньо на місцях — у містах, містечках і громадах. Регіони мають бути частиною цього діалогу та розуміти як можливості, так і відповідальність, які супроводжують членство в ЄС.
Європейський комітет регіонів відіграє вирішальну роль у залученні муніципалітетів і громад до мереж співпраці ЄС та програм обміну досвідом.
«Ми високо цінуємо активну роботу Європейського альянсу міст і регіонів для відбудови України. Його непохитність у підтримці відновлення України, зміцненні партнерств між місцевими та регіональними органами влади, просуванні децентралізації та європейської інтеграції, а також забезпеченні врахування українських пріоритетів у європейській політиці», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.