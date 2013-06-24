Прем’єр­міністр Юлія Свириденко вручила Президентові Європейського комітету регіонів Каті Тютто орден Княгині Ольги, яким її нагородили згідно з Указом Президента України.

Сторони провели змістовну розмову про роль регіонів і громад на шляху України до Європейського Союзу. Європейська інтеграція відбувається не лише в столицях, а й безпосередньо на місцях — у містах, містечках і громадах. Регіони мають бути частиною цього діалогу та розуміти як можливості, так і відповідальність, які супроводжують членство в ЄС.

Європейський комітет регіонів відіграє вирішальну роль у залученні муніципалітетів і громад до мереж співпраці ЄС та програм обміну досвідом.