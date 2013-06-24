Євроінтеграційні процеси України, поглиблення економічного співробітництва з ЄС та залучення до цього громадянського суспільства і соціальних партнерів. Ці та інші важливі питання спів­праці обговорили під час зустрічі перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко та президент Європейського економічного і соціального комітету (EESC) Олівер Рьопке.

«Україна прагне стати членом ЄС. На цьому шляху для нас дуже важливий розвиток громадянського суспільства та діалогу між ним та владою. Ми намагаємося залучати представників громадянського суспільства, неурядових організацій та соціальних партнерів до обговорення якомога ширшого кола питань у країні. Зокрема ведемо з ними діалог під час підготовки плану, необхідного для реалізації програми Ukraine Facility, щодо надання 50 млрд євро на найближчі чотири роки від ЄС. Cаме громадянське суспільство має стати рушійною силою України на шляху до ЄС», — зазначила Юлія Свириденко.

Президент EESC Олівер Рьопке у свою чергу наголосив, що громадянське суспільство та соціальні партнери відіграють життєво важливу роль у розбудові стійкості до демократії, моніторингу стану прав людини та підтримки європейської інтеграції.

Нагадаємо, що 19 вересня EESC вирішив залучити представників громадянського суспільства країн-кандидатів на вступ до ЄС до консультативної роботи комітету шляхом призначення «членів-кандидатів на розширення». EESC став першою інституцією ЄС, яка виступила з такою ініціативою і відкрила свої двері для країн-кандидатів, сприяючи їхній прогресивній і конкретній інтеграції в ЄС. Члени братимуть участь у підготовці висновків EESC та пленарних засідань, присвячених розширенню.

«Країни-кандидати на вступ до ЄС потребують не лише порожніх слів. Їм потрібні конкретні дії. Тепер ми будемо тісніше, ніж будь-коли, співпрацювати з громадянським суспільством у країнах-кандидатах, щоб члени-кандидати на розширення змогли розпочати свою роботу з 2024 року. Разом ми відбудуємо Україну, заклавши основу для сильного та динамічного громадянського суспільства. Європейське майбутнє України починається сьогодні», — заявив Олівер Рьопке.

Велика Британія долучиться до розроблення та реалізації Європейським банком реконструкції та розвитку пілотного проєкту страхування від воєнних ризиків в Україні. Відповідну заяву про наміри підписано між урядом Великої Британії та ЄБРР 31 жовтня 2023 року. «Співпраця таких потужних та надійних партнерів нашої держави, як уряд Великої Британії та ЄБРР, дає впевненість в успіху проєкту, старт якому було покладено під час Конференції з відновлення в Лондоні. Прогрес у розробленні та практичному наповненні цього проєкту, в реалізації та посиленні інших проєктів у сфері страхування воєнних ризиків, які започаткували уряди, міжнародні фінансові інституції, страхові компанії, свідчить, що наші партнери розуміють надзвичайну важливість цього напряму в контексті відновлення України. Адже саме приватний капітал візьме на себе основний тягар відновлення. І щоб інвестиції заходили в Україну в необхідних обсягах, ми спільно маємо забезпечити безпеку капіталовкладень, торговельних операцій тощо», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Проєкт ЄБРР передбачає створення нового фонду, який сприятиме розвитку міжнародного ринку перестрахування та страхування майна і торговельних ризиків, зокрема страхування товарів у дорозі або на складах. Заява про наміри, підписана між ЄБРР та урядом Великої Британії, демонструє підтримку Сполученим Королівством продовження технічного та адміністративного розвитку проєкту ЄБРР. Країна також сприятиме підвищенню міжнародного інтересу до проєкту завдяки своєму статусу світового лідера в питаннях страхування.

Нагадаємо, співпраця українського уряду з партнерами у сфері страхування воєнних ризиків уже дає практичний результат. Так, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, нещодавно затвердило десятирічний страховий пакет для проєкту індустріального парку у Львівській області, Міжнародна фінансова корпорація США (DFC) бере активну участь у забезпеченні страхування політичних ризиків з численними заявками на загальну суму в сотні мільйонів доларів, які нині розглядають. Експортно-кредитні агентства країн-партнерів створюють та розширюють програми гарантій для підтримки підприємств, які працюють в Україні. Це потужний сигнал міжнародній інвестиційній спільноті про те, що Україна відкрита для бізнесу.

Джерело: Міністерство економіки України