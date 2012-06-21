Роман українського письменника Сергія Жадана "Ворошиловград" переклали румунською.
Про це письменник повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Роман "Ворошиловград" вийшов 2010 року. Він став найкращим українським романом десятиліття за версією літературної премії "ВВС Україна". 2014 року роман був удостоєний швейцарської літературної премії Jan Michalski Prize.
Румунська - це десята мова, на яку переклали роман. Раніше вийшли переклади російською, угорською, французькою, німецькою, польською, англійською, білоруською, італійською та латиською мовами.
За сюжетом Герман повертається до міста свого дитинства, аби провідати брата, який тримає бензоколонку в донбаських степах. Натомість він застрягає у цьому неназваному місті надовго: його брат зник, на його бізнес зазіхають місцеві мафіозі, а давні друзі мають дивні справи. Герман має визначитися: чи намагатися розплутати ситуацію на малій батьківщині, чи відсторонитися і повернутися додому.