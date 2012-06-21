Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував футболістові Роману Зозулі посаду офіційного представника діючих гравців у виконкомі федерації. Про це голова ФФУ написав у Фейсбуці.
«Усі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дають змогу рекомендувати Романа Зозулю у виконком Федерації футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одностайну підтримку на конгресі ФФУ в квітні», — зазначив Андрій Павелко.
Він наголосив, що федерація докладає максимальних зусиль, щоб домогтися позитивного вирішення питання Романа Зозулі: забезпечити нашого збірника ігровою практикою. Футболіст, який є патріотом своєї країни, не повинен страждати через свою громадянську позицію. Адже позафутбольна діяльність Романа — це привід для національної гордості. Зозуля завжди виявляв свою громадянську свідомість! Створив фонд допомоги військовим, які захищають свою країну на сході України «Народна Армія». Крім цього, за свої гроші допоміг відремонтувати госпіталь у Дніпрі, де проходять реабілітацію поранені військовослужбовці української армії. На думку очілька ФФУ, кандидатуру Зозулі одноголосно підтримають на конгресі футбольної федерації в квітні. Нині посаду офіційного представника діючих гравців обіймає Анатолій Тимощук, який повідомив про рішення завершити ігрову кар’єру.