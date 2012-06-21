Те, що один із гравців збірної України патріот, — поза сумнівом. А чи опиниться поза грою, залежить від мудрості футбольних керманичів і здорового глузду. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав форварда «Бетиса» Романа Зозулю в конфлікті з ультрас «Райо Вальєкано». Через конфлікт українець не зміг перейти до нової команди. Про це пише офіційний сайт ФФУ.
«Обвинувачення на адресу Романа мають провокаційний характер, ми всі стоїмо на захисті інтересів України. Роман став заручником політичних інтриг, і це неприпустимо з огляду на міжнародні футбольні норми. Партнери і тренерський штаб збірної висловлюють повну підтримку Романові Зозулі. Вимагаємо дати гідну правову оцінку ситуації», — сказав Андрій Шевченко.
Підтримало нашого футболіста і українське посольство в Іспанії. «Роман Зозуля — один з українських патріотів, які підтримують нашу армію у війні проти агресора. Ми пишаємося, що в Україні є такі хоробрі люди, як Зозуля. Вважаємо звинувачення на адресу нашого земляка, який захищає інтереси країни, несправедливими. Брехливі звинувачення кількох людей не можуть впливати на професіональну кар’єру. Вважаємо, що Зозулі повинні повернути право вести професіональну діяльність», — ідеться в заяві українського посольства.
Ультрас «Райо Вальєкано» також зробили заяву. У ній ідеться, що фанати захищають свої принципи (вони називають себе антифашистами, хоч насправді це звичайні ліві радикали) і, мовляв, до кінця чинитимуть спротив появі в команді гравця-неонациста. При цьому ультрас не пояснили, в чому полягає нацизм Зозулі. Із самої заяви випливає, що фанати налаштовані вороже насамперед проти президента клубу, і вся ця ситуація більше схожа на бажання насолити керівництву «Райо Вальєкано».
Учора «Райо Вальєкано» запропонував українському нападникові «Бетіса» Романові Зозулі повернутися в клуб, гарантувавши йому безпеку. Про це повідомляє AS. Ідеться, що у форварда є час до понеділка, щоб ухвалити остаточне рішення. Якщо він не захоче повертатися в «Райо», то залишок сезону в іспанській Прімері змушений буде пропустити. Попри те, що в деяких країнах трансферне вікно залишається, як і раніше, відкритим, українець все одно не зможе виступати в складі нової команди, оскільки перевищив ліміт трансферів в цьому сезоні, пише Sport Arena.
ЗМІ повідомляють, що проти фанатів, які виступили зі звинуваченнями на адресу українця, буде порушено кримінальні справи за примус гравця залишити клуб.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»