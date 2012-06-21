Лефортовський суд Москви у вівторок продовжив на три місяці термін арешту громадянину України Роману Сущенку, обвинуваченого Російською Федерацією у шпигунстві. Про це ТАСС повідомив його адвокат Марк Фейгін.
«Суд задовольнив клопотання слідчого про продовження Сущенку запобіжного заходу у вигляді арешту до 30 вересня", - сказав він, зазначивши, що має намір оскаржити це рішення суду.
Сущенко звинувачується за ст. 276 КК РФ ( "Шпигунство"), покарання за якою передбачає до 20 років позбавлення волі.