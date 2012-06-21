Нападаючий «Реала» Кріштіану Роналду дискваліфікований на п'ять матчів за видалення і поштовх арбітра в першій грі за Суперкубок Іспанії з футболу проти «Барселони», повідомляється на офіційному сайті Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).
Роналду отримав одноматчеву дискваліфікацію за вилучення, і відсторонення ще на чотири гри за поштовх арбітра. Також за підсумками інциденту клуб оштрафований на 1750 євро, а сам португалець – на 3805 євро.
Якщо дискваліфікація Роналду буде залишена в силі, він пропустить другий матч за Суперкубок Іспанії з «Барселоною», який відбудеться 16 серпня. Також Роналду не зіграє в стартових турах чемпіонату Іспанії з «Депортіво», «Валенсією», «Леванте» і «Реал Сосьєдад».
Раніше повідомлялося, що португалець може отримати 12-матчеву дискваліфікацію. Відзначимо, що в «Реалі» вже заявили, що подаватимуть апеляцію на відсторонення Роналду.
Нагадаємо, в неділю «Реал» на «Камп Ноу» обіграв «Барселону» з рахунком 3: 1. На матчі був присутній уболівальник в оригінальній футболці.