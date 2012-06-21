Корпорація Roshen вирішила з квітня 2017 року повністю зупинити виробництво на своїй фабриці у російському Липецьку. Таке рішення ухвалили з політичних та економічних причин, йдеться у заяві прес-служби компанії.
Корпорація Roshen належить президенту України Петру Порошенку, але після обрання на посаду він передав її у «сліпий траст».
«Повна зупинка та консервація заплановані на квітень 2017 року», — повідомили в Roshen.
У компанії наголосили, що арешт майна фабрики російськими слідчими у межах кримінальної справи унеможливив її продаж.
Виробництво на фабриці, за даними компанії, з 2013 року скоротилось у три рази. Причиною назвали дії російської влади, пропаганду в ЗМІ та падіння купівельної спроможності населення.
У заяві вказано, що раніше на фабриці вже пройшли масові звільнення.